ميلنر: نفكر في مواجهة نيوكاسل وليس الاحتفال بأعياد الميلاد

قال جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول إن فريقه لن يحتفل بفترة أعياد الميلاد أكثر من التركيز على مباراة نيوكاسل يونايتد المقبلة.

ويستضيف ليفربول منافسه نيوكاسل يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي وهو يتربع على قمة المسابقة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وأوضح ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه "البوكسينج داي دائمًا له شعور مختلف. هو يوم مزدحم، للاعبين وللجماهير وأشياء من هذا القبيل، ودائمًا ما تكون هناك أجواء احتفاليًة رائعة تحيط بالمباراة".

وأضاف "إنه شيء تقليدي يجب القيام به في عيد الميلاد، لكننا كلاعبين علينا التركيز على المهمة التي أمامنا والتأكد من أننا تركيزنا لن يتشتت في هذا الوقت من العام".

عن فترة الاحتفال بأعياد الميلاد في إنجلترا أشار ميلنر "إنه وقت خاص بالعائلة وعليك أن تخصص وقتًا لذلك، ولكن عندما تتدرب في يوم عيد الميلاد ثم تذهب إلى الفندق وتستعد للمباراة، يجب أن يكون تركيزك منصب على ذلك".

وواصل "لدينا لاعبين جيدين قدموا مباريات جيدة هذا العام والعديد من اللاعبين أصحاب خبرة كبيرة في هذا الوقت من العام ويعرفون طبيعة هذا اليوم. إنه وقت صعب من العام، وهناك الكثير من الأشياء التي تحدث، وهذا كله جزء من تحدي أعياد الميلاد".

ويخوض الريدز ثلاث مباريات قوية في ثمانية أيام إذ جاء ترتيب جدول مباريات ليفربول هذا الموسم لطيفًا بعض الشيء، مع وجود فترة راحة مدتها خمسة أيام بين الرحلة إلى مباراة وولفرهامبتون وزيارة نيوكاسل لملعب أنفيلد بعد ساعات من نهاية احتفالات عيد الميلاد.

وفي وقت لاحق، يحصل الفريق على فترة راحة لمواجهة مانشستر سيتي يوم 3 يناير المقبل بعد مواجهة أرسنال يوم 29 ديسمبر.

وردا على سؤال حول ما إذا كان فترة الراحة قبل المباراة القادمة يمكن أن تكون مفيدة، قال ميلنر: "بالتأكيد، من الناحية البدنية، وكذلك الناحية الذهنية. أحيانًا عندما تسير الأمور بشكل جيد، تحتاج فقط إلى الاستمرار في لعب المباريات وتحقيق النتائج الجيدة، ولكن من الواضح أن لدينا جدول مباريات ضيق ومزدحم، وستكون لديك إصابات، أو إيقافات بين اللاعبين. إنه وقت حاسم من العام وهناك الكثير من التغييرات التي تحدث في الدوري، لذلك من المهم أن نبقى مركزين ونواصل العمل لتحقيق النتائج الجيدة".

بعد لقاء نيوكاسل يخوض الريدز مباراتين من العيار الثقيل أمام فريقين من الكبار. أرسنال في أنفيلد، وبعد ذلك مانشستر سيتي على ملعبهم. لكن ميلنر، صاحب أكثر من 500 مشاركة في الدوري الممتاز، يعرف جيدًا أن الفريق لا يجب عليه التركيز سوى في اللقاء القادم فقط.

وأتم لاعب الوسط: "أهم مباراة هي مباراتك القادمة، حيث يمكنك التركيز على لقاء واحد فقط. أعتقد أن الفريق قام بعمل جيد جدًا خلال هذا العام. أي كان التحديات التي خضناها، سواء كان في دوري أبطال أوروبا أو غيرهم أو الدوري الإنجليزي، المباريات على ملعبنا، أو خارج الملعب في فترات راحة لا تتعدى يومين، فإن الفريق خلال تلك الفترة قام بعمل جيد في التركيز على المباراة التي أمامه فقط وهذا شيء يجب علينا فعله مرة أخرى في أعياد الميلاد".