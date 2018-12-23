تقرير: نيس يستعد لبيع بالوتيللي.. ومارسيليا الأقرب لضمه

يريد نادي نيس الاستغناء عن مهاجمه ماريو بالوتيللي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

ويعتبر فريق مارسيليا الوجهة الأقرب للمهاجم الإيطالي، إذ خضع لفحوصات طبية في النادي الفرنسي خلال فترة الصيف لكن فشل الناديان في الوصول لاتفاق على الشروط المالية.

وتسبب ذلك في رفض اللاعب حضور التدريبات قبل بداية الموسم قبل أن يتراجع وينضم لفريقه نيس.

وتعرض بالوتيللي لسلسلة من العقوبات مع باتريك فييرا المدير الفني الجديد لفريق نيس هذا الموسم.

وكشفت صحيفة لاجازتيا ديللو سبورت أن فييرا طالب إدارة النادي بالبحث عن عرض لرحيله.

وأوضح التقرير أن نادي نيس يبحث عن عرض مقابل 3 ملايين يورو ولكنه مستعد لقبول نصف المبلغ من أجل التخلص من راتب بالوتيللي الكبير.

وأشار التقرير إلى أن مارسيليا حريص على التقدم بعرض جديد لضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ورغم عودة بالوتيللي لنيس مرة أخرى بعد الانقطاع عن التدريبات إلا أن المهاجم الإيطالي لم يسجل هدفا واحدا حتى الآن.