تغريم الهلال والأهلي 140 ألف ريال بسبب شغب الجمهور

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم غرامتين ماليتين على ناديي الهلال والأهلي بعد أحداث شغب جماهيري في مباراتهما التي انتهت بفوز الأول على ملعبه بنتيجة 4-3 في الدوري يوم الجمعة.

وغرمت اللجنة فريق الأهلي مبلغا قدره 100 ألف ريال بسبب قذف جمهوره لـ23 قارورة ماء باتجاه المنطقة الخاصة بمنافسه في الشوط الثاني وفقا لتقرير حكم المباراة ومراقبها.

وللسبب نفسه غرمت اللجنة فريق الهلال متصدر الدوري وحامل اللقب مبلغا قدره 40 ألف ريال بعد قذف جمهوره لست قارورات ماء.

وألزمت اللجنة جورجي جيسوس البرتغالي مدرب الهلال بدفع 20 ألف ريال عقابا على عدم ارتدائه للبطاقة التعريفية به خلال اللقاء.

وبسبب دخول محمد بن فيصل رئيس الهلال أرض الملعب بعد اللقاء غرمته اللجنة مبلغا قدره 25 ألف ريال.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري برصيد 35 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن النصر الوصيف ويحتل الأهلي المركز الخامس ورصيده 24 نقطة.