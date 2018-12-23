مستشفى الأهلي - نجيب يخوض تدريبات كرة منفردة.. وسليمان يواصل التأهيل

نفذ محمد نجيب مدافع الأهلي اليوم الأحد الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة التي خضع لها مؤخرا.

وخاض نجيب تدريبات كرة منفردة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني للفريق.

وينتظر محمد نجيب العودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة بعد تنفيذه برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية.

بينما واصل وليد سليمان صانع ألعاب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

وأدى اللاعب جلسة في صالة الألعاب البدنية على هامش مران اللاعبين الغائبين عن رحلة إثيوبيا.

ويخوض الأهلي في الثالثة من عصر اليوم الأحد مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين على ملعب برج العرب.