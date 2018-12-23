ماني: الكل نسي الآن القيمة المالية الكبيرة التي جاء بها فان دايك
الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 11:41
كتب : FilGoal
أشاد ساديو ماني لاعب ليفربول بزميله فيرجيل فان دايك مشيرا إلى أن تألق الأخير رد على منتقدي شراء النادي له بقيمة مالية كبيرة بلغت 75 مليون جنيه إسترليني.
فيرجيل فان ديك
النادي : ليفربول
وقال السنغالي في تصريحات صحفية:"تأثيره كبير. كلنا رأينا ذلك. بالطبع حين وقع على عقد انتقاله ظن الناس أن النادي دفع كثيرا لانتداب فيرجيل".
واستدرك ماني "لكن منذ ذلك الحين الكل نسي القيمة المادية لأن مستواه جيد جدا. قدم عملا ممتازا معنا. أنا سعيد جدا لمزاملته".
وأتم ماني "إنه أحد القادة. ترى ذلك في كل مباراة. لقد برهن أنه من أفضل مدافعي العالم".
وسجل فان دايك يوم الجمعة لأول مرة في الدوري مع ليفربول الذي انتصر 2-صفر على مضيفه ولفرهامبتون ليعزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتألق فان دايك مع ليفربول ومنتخب هولندا ويبهر الجميع ليس فقط بأدائه الدفاعي المميز وإنما بتسجيله أيضا للأهداف.