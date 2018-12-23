ماني: الكل نسي الآن القيمة المالية الكبيرة التي جاء بها فان دايك

أشاد ساديو ماني لاعب ليفربول بزميله فيرجيل فان دايك مشيرا إلى أن تألق الأخير رد على منتقدي شراء النادي له بقيمة مالية كبيرة بلغت 75 مليون جنيه إسترليني.

وقال السنغالي في تصريحات صحفية:"تأثيره كبير. كلنا رأينا ذلك. بالطبع حين وقع على عقد انتقاله ظن الناس أن النادي دفع كثيرا لانتداب فيرجيل".

واستدرك ماني "لكن منذ ذلك الحين الكل نسي القيمة المادية لأن مستواه جيد جدا. قدم عملا ممتازا معنا. أنا سعيد جدا لمزاملته".

وأتم ماني "إنه أحد القادة. ترى ذلك في كل مباراة. لقد برهن أنه من أفضل مدافعي العالم".

وسجل فان دايك يوم الجمعة لأول مرة في الدوري مع ليفربول الذي انتصر 2-صفر على مضيفه ولفرهامبتون ليعزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتألق فان دايك مع ليفربول ومنتخب هولندا ويبهر الجميع ليس فقط بأدائه الدفاعي المميز وإنما بتسجيله أيضا للأهداف.