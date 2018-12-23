الجهاز الفني للأهلي يضع برنامجا خاصا للاعبين قبل المواجهة الإفريقية.. ومران قوي للغائبين

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 11:32

كتب : FilGoal

هدف الأهلي الثاني - مروان محسن - جيما أبا جيفار

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاصا اليوم الأحد للاعبي الفريق قبل مواجهة جيما أبا جيفار الإثيوبي.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق الإثيوبي في الثالثة عصرا في إياب منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين.

وطالب الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت، اللاعبين بالخلود للراحة بعد تناول وجبة الإفطار حتى موعد الغداء في الثانية عشرة ظهرا.

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ويعقب تناول وجبة الغداء محاضرة فنية قبل التوجه مباشرة إلى ملعب أديس أبابا بالعاصمة الإثيوبية.

وشدد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق على ضرورة احترام المنافس وتأدية المباراة بقوة.

وعلى جانب آخر خاض اللاعبون الغائبون عن المباراة مرانا قويا صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وقاد المران حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، وشهدت التدريبات مشاركة كل من أكرم توفيق وصالح جمعة وعمرو جمال وعمرو بركات وجونيور أجايي وجيرالدو وأحمد علاء وباسم علي وصالح جمعة.

الأهلي جيما دوري أبطال إفريقيا

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