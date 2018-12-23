كورتوا: رونالدو لا بديل له.. لكنه رحل

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 10:34

كتب : FilGoal

رونالدو

يرفض تيبو كورتوا حارس ريال مدريد البكاء على اللبن المسكوب مشددا أنه لابد من يقود الفريق حاليا بعدما انتهت حقبة كريستيانو رونالدو اللاعب الاستثنائي.

وقال البلجيكي المنتقل مطلع الموسم الحالي من تشيلسي إلى ريال مدريد:"رونالدو لا بديل له، لا يمكن نسيان ما قدمه".

ثم استدرك في تصريحات صحفية "لكنه لم يعد هنا، حان وقت لاعبين آخرين، مثل جاريث بيل الذي تألق في نصف نهائي المونديال، أن يسجلوا الأهداف التي اعتاد رونالدو إحرازها".

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وأتم أفضل حارس في كأس العالم 2018 "لو فعلنا ذلك، سنكون بخير".

وتوج كورتوا بكأس العالم للأندية يوم السبت بفوز ريال مدريد على مضيفه العين بنتيجة 4-1 ونال بيل الويلزي جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ويعاني ريال مدريد نوعا ما بعد رحيل رونالدو في الصيف الماضي فيحتل الفريق المركز الرابع في الدوري مبتعدا بثماني نقاط عن غريمه اللدود برشلونة متصدر الترتيب.

وقاد جولين لوبيتيجي الفريق في بداية الموسم الحالي خلفا لزين الدين زيدان لكن تراجع النتائج أطاح به ليخلفه سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي.

رونالدو ريال مدريد

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