لم يشاهد فوز يونايتد؟ مورينيو يحضر مباراة في الدوري البرتغالي

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 23:28

كتب : محرر في الجول

مورينيو

ظهر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني المقال مؤخرا من مانشستر يونايتد لأول مرة في ملعب كرة قدم بعد الرحيل عن الشياطين الحمر.

وحضر مورينيو مباراة كرة قدم في مدينة سيتوبال البرتغالية مسقط رأسه.

وشاهد الاستثنائي بصحبة نجله فوز فريق سانتا كلارا على فيتوريا سيتوبال 2-0 في الدوري البرتغالي.

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وحرصت الجماهير على التقاط الصور مع مورينيو.

كان مانشستر يونايتد فاز اليوم على مضيفه كارديف سيتي 5-1 في أول مباراة تحت قيادة أولي جونار سولشاير الذي تولى المسؤولية بعد رحيل مورينيو.

مورينيو يونايتد

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