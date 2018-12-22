الشحات: لا أعرف كيف أخرج راموس كرتي حتى الآن.. ويتحدث عن مواجهة مارسيلو

لا يصدق حسين الشحات نجم العين الإماراتي إنقاد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد لتسديدته من على خط المرمى حتى الآن، والتي ارتدت بهدف للفريق الملكي في نهائي كأس العالم للأندية.

وأنقذ راموس فرصة ثمينة من الشحات بعد مجهود فردي رائع للنجم المصري، وسجل بعدها لوكا مودريتش هدف التقدم لريال مدريد الذي فاز 4-1.

وقال الشحات عقب المباراة لقناة "دبي الرياضية": "الحمد لله على كل شيء، هذه هي كرة القدم ولابد من وجود فائز وخاسر".

واستدرك "أدينا بشكل جيد حتى استقبلنا الهدف الأول وبعدها انقلبت الأمور، ولكن الحمد لله ويجب أن نركز الآن في بطولة آسيا ونلعب في كأس العالم للأندية مرة أخرى".

وعن فرصته، أضاف "لا أعرف حتى الآن كيف أخرج راموس الكرة، كانت فرصة غريبة".

وأكمل "كنت أتمنى إسعاد الجماهير والتتويج بالبطولة الكبيرة، ولكن نحمد الله على كل شيء".

وعن المواجهة الفردية ضد مارسيلو، قال: "لعبنا ضد فريق كبير ومارسيلو أفضل ظهير أيسر في العالم، ولكننا كنا قادرين على الهجوم من هذه الناحية".

وأتم "ريال مدريد فريق كبير كان قادرا على قتل المباراة".