مصور في الجول يحصد جائزة شعبة المصورين التشجيعية

حصد FilGoal.com جائزة شعبة المصورين الصحفيين التشجيعية عن الصورة الرياضية.

صورة مصورنا مصطفى عميرة نالت الجائزة التشجيعية من شعبة المصورين التابعة لنقابة الصحفيين، ضمن 3 جوائز حصدها عميرة في المسابقة التي تنافس فيها أكثر من 100 صحفي داخل وخارج مصر.

صورة عميرة جاءت في مباراة الأهلي والإسماعيلي الموسم الماضي، التي سجل فيها وليد سليمان هدفا قاتلا في الدقائق الأخيرة قرب الأحمر من لقب الدوري الذي حصده في النهاية.

عدسة عميرة التقطت فرحة لاعبي الأهلي وحسرة لاعبي الإسماعيلي بشكل رائع.