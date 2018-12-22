مودريتش: لعبنا بجدية منذ الدقيقة الأولى وسعينا لإنهاء 2018 بأفضل طريقة ممكنة

أعرب لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد عن سعادته بتحقيق الفريق لهدفه بالتتويج ببطولة كأس العالم للأندية.

وسجل مودريتش الهدف الأول في فوز ريال مدريد على العين 4-1 اليوم السبت في المباراة النهائية.

وعقب المباراة، قال مودريتش: "لقب مهم جدا".

وأوضح "أردنا الفوز باللقب وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة وحققنا ذلك".

ثم أضاف "لعبنا المباراة بجدية منذ الدقيقة الأولى".

وأتم أفضل لاعب في العالم "نحن سعداء جدا بإنهاء العام بهذا الشكل والفوز للسنة الثالثة على التوالي".

وتوج ريال مدريد بمونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة في تاريخه كرقم قياسي.