سولاري: شكرا زيدان.. ريال مدريد استحق التتويج

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 22:15

كتب : محرر في الجول

سولاري مع كأس العالم للأندية

وجه سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الشكر لزين الدين زيدان المدرب الأسبق للفريق عقب التتويج بكأس العالم للأندية.

وتوج ريال مدريد بمونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة في تاريخه كرقم قياسي.

وجاء تتويج الميرنجي على حساب العين الإماراتي بالفوز 4-1 اليوم السبت في المباراة النهائية.

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وقال سولاري عقب المباراة: "اللاعبون استحقوا التتويج ونحن سعداء به".

وأكمل "جاءوا إلى هنا بعد الكثير من العمل والانتصارات، وأضفنا لمسة أخيرة لبطولة دوري الأبطال التي فزنا بها للمرة الثالثة على التوالي".

ثم أتم "ولذلك نحن هنا نشكر زين الدين زيدان".

ريال مدريد زيدان سولاري

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