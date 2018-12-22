بيل أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

فاز جاريث بيل نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، بعد تتويج فريقه.

وتوج ريال مدريد بمونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة في تاريخه كرقم قياسي.

وجاء تتويج الميرنجي على حساب العين الإماراتي بالفوز 4-1 اليوم السبت في المباراة النهائية.

وحصد بيل جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الفوز على كاشيما في نصف النهائي.

وجاء كايو مهاجم العين في الوصافة، فيما حصد رافائيل سانتوس بوريه المركز الثالث.