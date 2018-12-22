إنبي يخدم الزمالك ويعطل بيراميدز بتعادل في الدوري

صمد إنبي أمام ضغط مضيفه بيراميدز على مدار المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم السبت في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل إنبي أولا عن طريق قائده رامي صبري بضربة رأس رائعة في الدقيقة 22 وعادل محمد فاروق النتيجة بهدف جميل إثر مجهود فردي في الدقيقة 39.

وسيطر رجال المدرب حسام حسن على مجريات اللقاء لكن دفاع إنبي تفوق ليخرج بنقطة من اللقاء الذي أقيم على ملعب 30 يونيو.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 30 نقطة في وصافة الدوري ليبتعد بخمس نقاط عن الزمالك المتصدر.

وارتقى إنبي للمركز 15 ورفع رصيده إلى 16 نقطة.

ويستضيف بيراميدز فريق الأهلي حامل اللقب في 4 يناير ويواجه إنبي نادي طلائع الجيش في 9 يناير.