بالفيديو - برشلونة بلا رحمة يسقط سيلتا ويعزز تصدره لدوري إسبانيا

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 21:26

كتب : FilGoal

سواريز - برشلونة

فاز برشلونة للمرة الرابعة تواليا ليعزز تصدره للدوري الإسباني بإسقاط ضيفه سيلتا فيجو يوم السبت بهدفين دون رد في الجولة 17.

ورفع بلاوجرانا رصيده إلى 37 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن مطارده أتليتكو مدريد وصيف البطولة.

وسجل عثمان ديمبيلي الفرنسي الهدف الأول في الدقيقة 10 وفي الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول كان ليونيل ميسي على موعد جديد مع التألق ليسجل الهدف الثاني لفريقه.

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ويتوقف الدوري الإسباني لأسبوعين ويلعب برشلونة أمام مضيفه خيتافي في 6 يناير.

وفي نفس اليوم يستضيف سيلتا فريق أتلتيك بلباو.

برشلونة الدوري الإسباني

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