بالفيديو - كييفو متذيل الدوري الإيطالي يحبط إنتر بتعادل متأخر

أبى كييفو الخسارة في ملعبه وسجل هدفا متأخرا ليحبط إنتر ميلان بتعادل بنتيجة 1-1 يوم السبت في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وسجل سيرجيو بيليسير هدف كييفو في الدقيقة 91 لينقذ فريقه من الخسارة بعدما تقدم إيفان بيريسيتش لنيراتزوري في الدقيقة 39.

ورفع إنتر رصيده إلى 33 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب البطولة واستمر كييفو متذيلا ورصيده 5 نقاط.

ويستضيف إنتر فريق نابولي يوم الأربعاء بينما يحل كييفو ضيفا على سامبدوريا.