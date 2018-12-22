تريزيجيه يشارك في سحق قاسم باشا لبشيكتاش برباعية

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 20:07

كتب : FilGoal

تريزيجيه - قاسم باشا

شارك محمود تريزيجيه لاعب مصر في فوز ناديه قاسم باشا على ضيفه بشيكتاش بنتيجة 4-1 في الجولة 17 من الدوري التركي.

ولعب تريزيجيه في اللقاء كاملا رغم اقتراب رحيله عن الفريق.

وارتقى قاسم باشا لوصافة الدوري ورفع رصيده إلى 29 نقطة مبتعدا بست نقاط عن المتصدر إسطنبول باشاكشاهير.

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ويتوقف الدوري التركي بعد انتهاء الجولة الحالية وتستأنف مبارياته في النصف الثاني من شهر يناير.

وقد يرحل تريزيجيه عن الفريق بعد أيام في ظل طلب العديد من الأندية الحصول على خدماته.

وتريزيجيه غاضب من إدارة ناديه بسبب طلبها 10 ملايين يورو للتخلي عنه وهو ما يراه اللاعب مبالغا فيه وفقا لتقارير تركية.

تريزيجيه قاسم باشا

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