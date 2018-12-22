انتهت نهائي مونديال الأندية - العين (1) ريال مدريد (4) الملكي يعانق الذهب

العين يلتقي مع ريال مدريد في لقاء يحلم بمعانقة الذهب فيه، ولكن الأمور لا تبدو وردية إذ أن خصمه هو.. ريال مدريد.

العين يواجه ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية المقام بالإمارات.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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نهاية المباراة

ق91: المصري يحيى نادر يسجل بالخطأ في مرماه.

ق86: رأسية رائعة من شيوتاني يقلص بها الفارق للعين.

ق78: رامووووس يضيف الثالث من رأسية.

ق60: ماركوس يورينتي يضيف الثاني لريال مدريد من تسديدة رائعة.

ق59: الحارس خالد عيسى يواصل التألق ويتصدى لتسديدة بنزيما.

ق50: فرصة من مودريتش داخل منطقة جزاء العين ثم محاولة تشتيت فركلة خلفية مزدوجة من جاريث بيل ولكن فوق العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: رأسية من بيل ولكن الحارس خالد عيسى يتألق ويبعدها، لتذهب إلى ركنية ثم تسديدة صاروخية من مودريتش يبعدها الحارس مجددا.

ق35: تسديدة قوية من بنزيما ولكن فوق العارضة.

ق21: تسديدة قوية من جاريث بيل والحارس خالد عيسى يتصدى.

ق17: لوكاس فاسكيز يسدد إلى جوار القائم الأيمن.

ق15: العين يسجل التعادل ولكنه هدف أبيض بداعي التسلل.

ق14: جوووول لوكا مودريتش يتقدم لريال مدريد من تسديدة قوية.

ق12: يا الله، الشحات يراوغ راموس وكورتوا قبل أن يسدد وينقذها راموس من على خط المرمى.

انطلاق اللقاء.