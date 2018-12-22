محدّث انتهت – ساليتاس (0) - (0) المصري.. خروج الفريق البورسعيدي

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 17:56

كتب : FilGoal

احتفال محمود وادي بهدف المصري في الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ساليتاس البوركيني مع المصري في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

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المصري خسر على أرضه ووسط جماهيره بثنائية مقابل لا شيء ويحتاج للانتصار بثلاثية دون أن تهتز شباكه من أجل التأهل للدور التالي من البطولة.

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مواجهة ساليتاس هي الأولى لـ إيهاب جلال في منصبه كمدير فني للمصري.

انتهت

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق37 مسعود يتألق من جديد أمام فرص ساليتاس

** فرصة خطيرة لـ ساليتاس من خطأ دفاعي للمصري ولكن مسعود يتألق ويحمي شباكه

** ساليتاس (0) - (0) المصري

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إفريقيا في الكونفدرالية المصري ساليتاس

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