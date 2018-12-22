سترلينج أساسي مع مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس وأجويرو ومحرز ودي بروين بدلاء
السبت، 22 ديسمبر 2018 - 16:19
كتب : محمد سمير
أعلن الجهاز الفني لمانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق وتواجد رحيم سترلينج في التشكيل الأساسي.
ويستضيف مانشستر سيتي فريق كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الثلاثي رياض محرز وكيفن دي بروين وسرجيو أجويرو على مقاعد بدلاء فريق مانشستر سيتي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
حراسة مرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل والكر - إيمريك لابورت - فابيان ديلف - نيكولاس أوتامندي
الوسط: جون ستونز - إلكاي جوندوجان - بيرناردو سيلفا - ليروي ساني - رحيم سترلينج
الهجوم: جابرييل خيسوس