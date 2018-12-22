الفيحاء ينتفض ويسقط أحد بثلاثية

بعد 4 مباريات دون فوز في الدوري السعودي استطاع الفيحاء الانتصار يوم السبت على ضيفه أحد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 14.

واستمر أحد متذيلا للترتيب وتلقى الخسارة الخامسة على التوالي بينما ارتقى الفيحاء للمركز 11 ورفع رصيده إلى 15 نقطة.

وسجل عبد الرحمن اليامي هدفا في الدقيقة 40 وأحرز الكولومبي دانيلو أسبريا الهدف الثاني في الدقيق 74.

وسجل الأخير مرة أخرى من ركلة جزاء في الدقيقة 94.

ويحل الفيحاء ضيفا على الفيصلي يوم الخميس بينما يستضيف أحد فريق الرائد في 30 ديسمبر.