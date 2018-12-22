الفيحاء ينتفض ويسقط أحد بثلاثية

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 16:17

كتب : FilGoal

الفيحاء

بعد 4 مباريات دون فوز في الدوري السعودي استطاع الفيحاء الانتصار يوم السبت على ضيفه أحد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 14.

واستمر أحد متذيلا للترتيب وتلقى الخسارة الخامسة على التوالي بينما ارتقى الفيحاء للمركز 11 ورفع رصيده إلى 15 نقطة.

وسجل عبد الرحمن اليامي هدفا في الدقيقة 40 وأحرز الكولومبي دانيلو أسبريا الهدف الثاني في الدقيق 74.

أخبار متعلقة

هازارد وويليان يقودان هجوم تشيلسي أمام ليستر سيتي ديشامب يرد على لابورتي: عذرا.. يكفيني مدافع أيسر وحيد مباشر أهداف السبت - أوباميانج يتصدر هدافي الدوري في إسقاط أرسنال لبيرنلي تشكيل الإسماعيلي – ميندوجا والجزيري يقودان الهجوم أمام القطن

وسجل الأخير مرة أخرى من ركلة جزاء في الدقيقة 94.

ويحل الفيحاء ضيفا على الفيصلي يوم الخميس بينما يستضيف أحد فريق الرائد في 30 ديسمبر.

الفيحاء أحد الدوري السعودي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل المصري – مهمة إيهاب جلال الأولى.. شكري وجريندو وعيسى يقودون مهمة العودة 6 دقيقة | إفريقيا
مباشر في إنجلترا - سيتي (0) - (0) بالاس.. تشيلسي (0) - (0) ليستر.. انطلاق المباريات 17 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري - سموحة 0 مصر للمقاصة 0.. بداية اللقاء 25 دقيقة | مصر
مباشر في إفريقيا - القطن (1) الإسماعيلي (1).. التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط 47 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – أرسنال يعود للانتصارات بثلاثية على بيرنلي في ظهور النني الأول 47 دقيقة | أوروبا
سترلينج أساسي مع مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس وأجويرو ومحرز ودي بروين بدلاء 57 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك