هازارد وويليان يقودان هجوم تشيلسي أمام ليستر سيتي

أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي بقيادة المدير الفني ماوريسيو ساري التشكيل الأساسي لمواجهة ليستر سيتي بالجولة 18 من الدوري الإنجليزي ويقود ويليان وإدين هازارد هجوم البلوز.

وفي المقابل يقود جيمي فاردي هجوم فريق ليستر سيتي بحثا عن العودة للانتصارات بعد غياب ثلاث مباريات متتالية.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: أنتونيو روديجر - ماركوس ألونسو - سيزار أزبلكويتا - دافيد لويز

الوسط: جورجينو - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: إدين هازارد - ويليان - بيدرو

ويقع تشيلسي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.