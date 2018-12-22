ديشامب يرد على لابورتي: عذرا.. يكفيني مدافع أيسر وحيد

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 16:01

كتب : FilGoal

لابورتي - مانشستر سيتي

لم يعجب ديدييه ديشامب مدرب فرنسا ما قاله إيمريك لابورتي مدافع مانشستر سيتي والذي قال إن الأول يستبعده من تشكيل منتخب الديوك "لأسباب شخصية".

إيميريك لابورتي

النادي : مانشستر سيتي

فرنسا

وصرح ديشامب المتوج بكأس العالم 2018 "لا أفهم لماذا قال ذلك. لا أعلم. لا مشكلة لدي مع أحد. حين اختار أحدا فليس لنفسي. أكرر. لدي شيء واحد لأقوله له، لا تزال تؤدي بشكل جيد".

وأضاف ديشامب في حواره مع راديو مونت كارلو الفرنسي "إذا قلت لي لابد من استدعائه بدلا من عادل رامي (مدافع مارسيليا) سأوقفك فورا. عذرا، لكن مدافعين يلعبان بالقدم اليسري على المستوى الدولي! لدينا كثير يلعبون بالقدم اليسرى وقلة يلعبون باليمنى".

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استدعى ديشامب اللاعب لابورتي من قبل في منتخب فرنسا، لكن المدافع البالغ عمره 24 عاما لم يشارك في أي لقاء مع فريق الديوك.

ويقدم لابورتي أداء طيبا مع سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكن لابورتي في قائمة فرنسا التي اجتاحت العالم في يونيو الماضي وتوجت بالمونديال.

لابورتي فرنسا ديشامب

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