يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال وبيرنلي، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال بثلاثية.

ق. 90 إيوبي يسجل الثاااالث لأرسنال

ق. 62 جووووول أول لبيرني عن طريق أشلي بارنيز.

ق. 57 محمد النني يغادر ويدخل توريرا بدلا منه.

ق. 47 جوووووول ثااااني وعن طريق أوباميانج أيضا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 36 دخول ستيفين ليشتنشتاينر بدلا من ناتشو مونريال.

ق. 13 هدف أوووول لأرسنال عن طريق بيير أوباميانج.

بداية المباراة