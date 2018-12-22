تقرير: ميلان يبحث الاستئناف ضد موعد المهلة النهائية للتسوية المالية أوروبيا

يستعد نادي ميلان لتقديم استئناف للمحكمة الرياضية بسبب كسر النادي الإيطالي قواعد اللعب النظيف.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أصدر قرارا بحجب 12 مليون يورو من نادي ميلان وتهديده بالإيقاف بعدم المشاركة في البطولات الأوروبية في حالة عدم التسوية المالية قبل حلول 2021.

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن ميلان سيقدم استئنافا لمحكمة التحكيم الرياضي خلال الأسبوع الجاري.

وأفادت التقارير أن هدف ميلان ليس تخفيض العقوبة المالية بل تغيير الموعد النهائي من أجل التسوية.

إذ يرغب نادي ميلان في أن يكون الموعد النهائي في عام 2023 وليس 2021 لكي تكون هناك مهلة للمالكين الجدد للتسوية المالية.

ولا يريد ميلان أن يضطر لبيع كبار نجوم الفريق من أجل تغطية الخسائر الضخمة من المالكين السابقين للنادي.