هدف مئوي وضحية جديدة.. 5 أرقام تحققت من هدف صلاح وانتصار ليفربول على ولفرهامبتون

واصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول وكالعادة كان هو كلمة سر انتصارات فريقه. هذه المرة كان ولفرهامبتون هو الضحية، بفوز يعني تصدر ليفربول للدوري الإنجليزي قبل الدخول لأعياد الكريسماس.

يقدم لكم FilGoal.com خمسة أرقام تحققت من هدف محمد صلاح في ولفرهامبتون، وانتصار ليفربول في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

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شكرا لأستاذ خالد جمال عضو الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء على بعض الإحصائيات المستخدمة في الموضوع.