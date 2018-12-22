تقرير: يوفنتوس يرغب في مبادلة إيجوايين بموراتا مع تشيلسي

وينتظر نادي يوفنتوس قرار فريق ميلان بشأن المهاجم المعار جونزالو إيجوايين لبدأ التفاوض مع تشيلسي على مبادلته بموراتا.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أنه رغم إعارة إيجوايين من يوفنتوس إلى ميلان حتى نهاية الموسم، لكن الفريق اللندني يمكنه التدخل وضم اللاعب في يناير.

وكان إيجوايين قد انضم إلى ميلان مقابل 18 مليون يورو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من يوفنتوس في نهاية الموسم مقابل دفع 36 مليون يورو أخرى.

وأوضح تقرير الصحيفة الإيطالية أن تشيلسي يمكنه ضم اللاعب في يناير مع دفع 9 ملايين يورو لصالح ميلان كنصف القيمة المالية المدفوعة ليوفنتوس.

وأشار التقرير إلى أن إيجوايين يحصل على 9.5 مليون يورو سنويا وهو ما يعني توفير ميلان راتبه لمدة ستة أشهر حال رحيله لتشيلسي.

بينما يحصل موراتا على 7.5 مليون يورو سنويا ويسعى اللاعب للعودة إلى الدوري الإيطالي مجددا.

وكان إيجوايين قد سبق له التدرب تحت يد ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي.