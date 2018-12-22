تقرير: يوفنتوس يرغب في مبادلة إيجوايين بموراتا مع تشيلسي

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 11:30

كتب : محمد سمير

إيجوايين

وينتظر نادي يوفنتوس قرار فريق ميلان بشأن المهاجم المعار جونزالو إيجوايين لبدأ التفاوض مع تشيلسي على مبادلته بموراتا.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أنه رغم إعارة إيجوايين من يوفنتوس إلى ميلان حتى نهاية الموسم، لكن الفريق اللندني يمكنه التدخل وضم اللاعب في يناير.

وكان إيجوايين قد انضم إلى ميلان مقابل 18 مليون يورو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من يوفنتوس في نهاية الموسم مقابل دفع 36 مليون يورو أخرى.

أخبار متعلقة

لن يرحل إلى أي مكان.. رسميا - أليكس ساندرو يجدد تعاقده مع يوفنتوس مدير يوفنتوس السابق: أليجري سيترك الفريق وسيخلفه زيدان الكشف عن تفاصيل انتقال رونالدو إلى يوفنتوس.. "رغبة منذ يناير ومفاوضات في أبريل" دي مارزيو: وكيل بوجبا اجتمع مع يوفنتوس.. مستقبل اللاعب يعتمد على مصير مورينيو

وأوضح تقرير الصحيفة الإيطالية أن تشيلسي يمكنه ضم اللاعب في يناير مع دفع 9 ملايين يورو لصالح ميلان كنصف القيمة المالية المدفوعة ليوفنتوس.

وأشار التقرير إلى أن إيجوايين يحصل على 9.5 مليون يورو سنويا وهو ما يعني توفير ميلان راتبه لمدة ستة أشهر حال رحيله لتشيلسي.

بينما يحصل موراتا على 7.5 مليون يورو سنويا ويسعى اللاعب للعودة إلى الدوري الإيطالي مجددا.

وكان إيجوايين قد سبق له التدرب تحت يد ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي.

إيجوايين موراتا تشيلسي يوفنتوس ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: يوفنتوس يرغب في مبادلة إيجوايين بموراتا مع تشيلسي 9 دقيقة | أوروبا
ثلاثة أمور تثير قلق الأهلي قبل مواجهة جيما أبا جيفار 15 دقيقة | إفريقيا
حسام عاشور يخضع لفحص طبي قبل مواجهة أبا جيفار.. ومران أخير للأهلي 59 دقيقة | مصر
"سلوك مثير للشفقة".. جماهير ولفرهامبتون تهاجم لاعبها المغربي بسبب صلاح 10 ساعة | المحترفون
بالصور – أغلفة الصحف الإنجليزية تتغنى بـ صلاح في ليلة انتصار ليفربول على الذئاب 10 ساعة | المحترفون
ظهور أول لاعب مولود في القرن 21 بمنافسات الدوري الإسباني 10 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك