مدرب الإسماعيلي: لدينا أفضلية أمام القطن.. ومهمتي ليست سهلة

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 23:52

كتب : ياسر الشريف

سيدومير يانيفسكي المدرب المرشح لتدريب الإسماعيلي

اعترف سيدومير يانيفسكي المدير الفني الجديد للإسماعيلي، بصعوبة المهمة التي تنتظره في قيادة الدراويش، ولكنه قبل التحدي في الوقت ذاته.

الرجل المقدوني قال في تصريحات صحفية قبل مواجهة القطن الكاميروني غدا السبت في جاروا: "الإسماعيلي له الأفضلية في مواجهة الإياب أمام القطن، فالفريق نجح في الفوز بالذهاب بهدفين دون رد، ولكن يتوجب علينا اللعب والقتال لحسم الصعود للدور التالي".

الدراويش حققوا فوزا مهما على استاد الإسماعيلية قبل أسبوع، في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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وواصل يانيفسكي حديثه عن توليه مهمة الدراويش: "تجربتي مع الإسماعيلي ليست سهلة على الإطلاق، ولكني مستعد لها".

مختتما: "أمتلك خبرة تدريبية تمتد لأكثر من 28 عاما ستساعدني على النجاح في المهمة".

الإسماعيلي يحتل المركز الأخير في الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 13 مباراة، وسيتفرّغ للمنافسة المحلية بعد الانتهاء من الارتباطات الإفريقية.

الإسماعيلي

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