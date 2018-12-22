بالفيديو - هدف وتمريرة حاسمة في ملخص إبداع الملك أمام ولفرهامبتون

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 00:48

كتب : محرر FilGoal.com

محمد صلاح - ليفربول

انفرد بصدارة هدافي البطولة.. سجل بطريقة رائعة.. وأرسل تمريرة حاسمة حسمت المواجهة.. الملك محمد صلاح كا على موعد جديد مع الإبداع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الهدف الأول بطريقة رائعة بلمسة واحدة لتسكن الكرة الشباك، أما الهدف الثاني فأبى الفرعون إلا المشاركة به فأرسل تمريرة رائعة لفيرجيل فان دايك لينهي المواجهة.

وبات صلاح وحيدا في صدارة هدافي الدوري بعدما سجله هدفه الـ11 في الموسم الحالي.

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وفاز ليفربول على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين ليعزز تصدره للدوري ويوسع الفارق مع وصيفه مانشستر سيتي إلى4 نقاط.

شاهد ما قدم الملك في اللقاء

محمد صلاح

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