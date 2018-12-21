بالفيديو - بطل الشتاء.. دورتموند ينهي مرحلة الذهاب بفوز احتفالي أمام جماهيره

عاد بوروسيا دورتموند لسكة الانتصارات، بفوزه على بوروسيا مونشنجلادبخ بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الجولة 17 من الدوري الألماني.

دورتموند تعرّض لهزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم أمام فورتونا دوسلدورف قبل 3 أيام، إلا أنه أبى أن يختتم عام 2018 إلا بانتصار أمام جماهيره التي احتشدت لدعمه.

دورتموند افتتح التسجيل في الدقيقة 42 بواسطة الإنجليزي جيدون سانتشو بعد هجمة مرتدة سريعة قادها ماركو رويس، قبل أن يعطي ماريو جوتسه التمريرة الحاسمة للهدف.

إلا أن رد الضيوف جاء سريعا، ليدرك كريستوف كرامر التعادل لـ مونشنجلادبخ في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

قبل أن يختتم القائد رويس أهداف المباراة ويسجل التقدم لـ دورتموند في الدقيقة 54 بعد تمريرة حاسمة جديدة لـ جوتسه.

جوتسه صنع هدفين مع دورتموند في الدوري الألماني منذ أبريل 2013.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول كبطل لمرحلة الذهاب، وهو ثاني أفضل رصيد لأسود الفيستفاليا في تاريخه بالدوري في 17 جولة، بعد رصيد موسم 2010\2011 الذي وصل إلى 43 نقطة تحت قيادة المدرب يورجن كلوب.