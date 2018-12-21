بالفيديو - صلاح يغرد وحيدا في صدارة هدافي الدوري بهدف رائع أمام ولفرهامبتون

ولفرهامبتون.. الضحية الجديدة للنجم محمد صلاح.. سجل ملك مصر هدفا رائعا في اللقاء الجاري حاليا ليتقدم لليفربول.

قابل صلاح الكرة العرضية بتسديدة رائعة بالوجه الخارجي لقدمه اليسرى لتعانق الكرة الشباك.

وتقدم ليفربول بهدف صلاح في الدقيقة 18 على مضيفه ولفرهامبتون.

والهدف هو رقم 11 لصلاح في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز ليغرد وحيدا في الصدارة مبتعدا بهدف واحد عن بيير أوباميانج لاعب أرسنال.

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