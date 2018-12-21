بالفيديو - صلاح يغرد وحيدا في صدارة هدافي الدوري بهدف رائع أمام ولفرهامبتون

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 22:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في واتفورد

ولفرهامبتون.. الضحية الجديدة للنجم محمد صلاح.. سجل ملك مصر هدفا رائعا في اللقاء الجاري حاليا ليتقدم لليفربول.

قابل صلاح الكرة العرضية بتسديدة رائعة بالوجه الخارجي لقدمه اليسرى لتعانق الكرة الشباك.

وتقدم ليفربول بهدف صلاح في الدقيقة 18 على مضيفه ولفرهامبتون.

أخبار متعلقة

بالفيديو - صلاح يغرد وحيدا في صدارة هدافي الدوري بهدف رائع أمام ولفرهامبتون تركي آل الشيخ يعتذر عن عدم الحضور لزيارة الزمالك مؤتمر فالفيردي: موريو لا يشارك مع فالنسيا؟ لم نحضره بـ100 مليون يورو

والهدف هو رقم 11 لصلاح في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز ليغرد وحيدا في الصدارة مبتعدا بهدف واحد عن بيير أوباميانج لاعب أرسنال.

تابع اللقاء لحظة بلحظة من هنا

محمد صلاح ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي الأنجح.. أبرز المشاركات العربية السابقة في كأس العالم للأندية 10 دقيقة | الوطن العربي
مونديال الأندية - رحلة مع تاريخ المباريات النهائية منذ انطلاق البطولة عام 2000 51 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - صلاح يغرد وحيدا في صدارة هدافي الدوري بهدف رائع أمام ولفرهامبتون 56 دقيقة | مصر
تركي آل الشيخ يعتذر عن عدم الحضور لزيارة الزمالك ساعة | مصر
مؤتمر فالفيردي: موريو لا يشارك مع فالنسيا؟ لم نحضره بـ100 مليون يورو ساعة | أوروبا
وليد صلاح الدين يهدد: الحكم لديه مشاكل مع الاتحاد.. هل تريدون رؤية الوجه الآخر لنا؟ ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 2 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 3 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك