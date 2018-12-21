تركي آل الشيخ يعتذر عن عدم الحضور لزيارة الزمالك

اعتذر تركي آل الشيخ ئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية عن عدم الحضور إلى نادي الزمالك مساء يوم الجمعة.

الزمالك أعلن عبر موقعه الرسمي يوم الخميس زيارة تركي آل الشيخ إلى النادي من أجل المشاركة في افتتاح المبنى الاجتماعي الجديد في النادي.

لكن وبسبب "ظروف خاصة" اعتذر تركي آل الشيخ عن عدم الحضور، حسبما أشار رئيس نادي الزمالك.

وجاء قرار الزمالك في وقت سابق بإطلاق اسم تركي آل الشيخ على المبنى الاجتماعي الجديد "تقديرا للعلاقة الجيدة التي تربطه بالقلعة البيضاء" حسبما كشف النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي يوم الأحد في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

الزمالك لقن القطن التشادي درسا قاسيا بسباعية مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 32 من البطولة الإفريقية.