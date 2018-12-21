وليد صلاح الدين يهدد: الحكم لديه مشاكل مع الاتحاد.. هل تريدون رؤية الوجه الآخر لنا؟

انتقد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، قرارات أحمد حمدي حكم مباراة فريقه أمام المقاولون العرب.

الاتحاد خسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام ذئاب الجبل على ملعب عثمان أحمد عثمان، في الجولة 18 من الدوري المصري.

وظهر وليد صلاح الدين غاضبا للغاية خلال حديثه إلى قناة "أون سبورت" بعد اللقاء: "كانت مباراة سيئة، بكثير من الصراخ من خارج أرض الملعب، الحكم صبر كثيرا على ناس من المفترض أن يُطرَدوا".

واعتبر وليد صلاح أن هدف الثاني كان من حالة تسلل واضحة: "الهدف الثاني كان واضحا أنه من تسلل، إنها لعبة سهلة، طاقم التحكيم غير موفق، الكابتن أحمد لديه مشاكل مع الاتحاد منذ عام 2015 عندما رفض لعب مباراة وأوقفها نصف ساعة بسبب رغبته في الحصول على 7 آلاف جنيه".

مضيفا: "توجب عليه أن يتحسب ما يفوق 10 دقائق وقت بدل من الضائع، تم إهدار كثير من الوقت، كل من يسقط يتم علاجه داخل أرض الملعب حتى لو لم يتحصل لاعبنا على بطاقة صفراء على الرغم من أن القانون يلزم خروجه واستكمال العلاج في الخارج".

وواصل مدير الكرة في النادي السكندري: "أي لمسة تتسبب في إطلاق صافرته واحتساب مخالفة، شاهدنا الهدف بين الشوطين وظهر أنها حالة تسلل واضحة جدا، تمتعنا بالهدوء كجهاز فني طوال المباراة حتى أثناء تأخرنا 0-2، الصراخ كان من الجهة الأخرى، والحكم كان سيطرد أحد الأشخاص ثم توقف وخاف".

واختتم مهددا: "الحكام (جايين) على نادي الاتحاد، هل لأننا جهاز ملتزم ولا يعترض على القرارات؟ هل يعطي ذلك رد فعل عكسي للحكام؟ إذا سنظهر (الوش التاني)".