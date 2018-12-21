بيراميدز يستغني عن داني شاهين

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 19:43

كتب : عاطف شادي

داني شاهين

قرر نادي بيراميدز الاستغناء عن خدمات لاعبه الفلسطيني داني شاهين نظرا لعدم حاجة الفريق له.

وصرح للصحفيين إبراهيم حسن مدير الكرة في بيراميدز "فسخنا العقد مع اللاعب بالتراضي، الجهاز الفني لا يعتمد عليه".

وشارك شاهين، المولود في دونتسك الأوكرانية، في 51 دقيقة فقط مع بيراميدز في الموسم الحالي.

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وانتقل اللاعب البالغ عمره 29 عاما من رودا الهولندي إلى بيراميدز في يوليو الماضي في صفقة انتقال حر.

ويحمل شاهين ذو الأصول الفلسطينية الجنسيتين الأوكرانية والألمانية ولعب في منتخب الشباب الألماني.

وارتدى المهاجم قمصان أندية عديدة أبرزها هامبورج ودينامو دريسدن وفورتونا دوسلدورف وماينز.

ولا يعتبر اللاعبون الفلسطينيون أجانب في الدوري المصري الممتاز.

داني شاهين بيراميدز

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