محدّث انتهت الدوري - المقاولون 2 الاتحاد 1.. ذئاب الجبل تواصل زحفها
الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والاتحاد يوم الجمعة في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.
طالع تشكيل الفريقين واللقاء لحظة بلحظة من هنا
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انتهى اللقاء بفوز المقاولون بنتيجة 2-1
ق60: إبراهيم صلاح يسجل هدفا لكن التسلل يلغيه ليحرم المقاولون من هدف ثالث
بداية الشوط الثاني
انتهى الشوط الأول المثير بتقدم المقاولون بنتيجة 2-1
ق48: محمد ناجي جدو يسجل هدفا للاتحاد ليقلص الفارق
ق26: أحمد علي يسجل الهدف الثاني للمقاولون. سدد الكرة من مسافة قريبة لتسكن شباك الاتحاد
ق5: الهدف الأول للمقاولون. سجله الحارس الهاني سليمان بالخطأ في مرماه
اللقاء ينطلق بعد قليل