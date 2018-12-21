محدّث انتهت الدوري - المقاولون 2 الاتحاد 1.. ذئاب الجبل تواصل زحفها

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 18:56

كتب : FilGoal

لاعبو المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والاتحاد يوم الجمعة في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

طالع تشكيل الفريقين واللقاء لحظة بلحظة من هنا

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انتهى اللقاء بفوز المقاولون بنتيجة 2-1

ق60: إبراهيم صلاح يسجل هدفا لكن التسلل يلغيه ليحرم المقاولون من هدف ثالث

بداية الشوط الثاني

انتهى الشوط الأول المثير بتقدم المقاولون بنتيجة 2-1

ق48: محمد ناجي جدو يسجل هدفا للاتحاد ليقلص الفارق

ق26: أحمد علي يسجل الهدف الثاني للمقاولون. سدد الكرة من مسافة قريبة لتسكن شباك الاتحاد

ق5: الهدف الأول للمقاولون. سجله الحارس الهاني سليمان بالخطأ في مرماه

اللقاء ينطلق بعد قليل

المقاولون العرب الاتحاد الدوري المصري

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