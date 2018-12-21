يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والاتحاد يوم الجمعة في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

طالع تشكيل الفريقين واللقاء لحظة بلحظة من هنا

------------------

انتهى اللقاء بفوز المقاولون بنتيجة 2-1

ق60: إبراهيم صلاح يسجل هدفا لكن التسلل يلغيه ليحرم المقاولون من هدف ثالث

بداية الشوط الثاني

انتهى الشوط الأول المثير بتقدم المقاولون بنتيجة 2-1

ق48: محمد ناجي جدو يسجل هدفا للاتحاد ليقلص الفارق

ق26: أحمد علي يسجل الهدف الثاني للمقاولون. سدد الكرة من مسافة قريبة لتسكن شباك الاتحاد

ق5: الهدف الأول للمقاولون. سجله الحارس الهاني سليمان بالخطأ في مرماه

اللقاء ينطلق بعد قليل