تقرير: أرسنال يفكر في صفقة تبادلية مع ريال مدريد

بات الحديث الآن في أروقة أرسنال عن الحل الأمثل لمشكلة ميسوت أوزيل لاعب الفريق الذي يتقاضى 300 ألف جنيه إسترليني ودوره ليس كبيرا مع الفريق في ظل اعتراضه على أسلوب المدرب أوناي إيمري.

وبسبب الراتب الكبير للاعب الألماني يفكر أرسنال جديا في بيعه، وتقول صحيفة إندبندنت الإنجليزية إن مسؤولي الفريق الإنجليزي طرحوا فكرة استبدال أوزيل بإيسكو لاعب ريال مدريد.

رغم أن إيمري شدد على تمسكه باللاعب بالقول يوم الجمعة في مؤتمر صحفي:"أبلغته بما نحتاجه منه، فهو ملزم بمساعدتنا بجودته وخصائصه حين يحتاجه الفريق في الملعب. لماذا لا يبقى في أرسنال؟".

قد يتخلى الفريق الملكي عن لاعب وسطه في الصيف، موقف إيسكو في ريال مدريد مشابه لأوزيل في أرسنال. خرج إيسكو من حسابات المدرب سانتياجو سولاري مع زيادة التكهنات حول ضعف لياقته البدنية وهو سبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

ولأن ريال مدريد ينوي تدعيم قائمته بقوة في الصيف المقبل، فإن بيع إيسكو سيدعم ميزانية النادي في سوق الانتقالات.

وتقدر قيمة إيسكو (26 عاما) بمائة مليون جنيه إسترليني.

الحصول على إيسكو لن يكون سهلا إطلاقا، فقد يجد أرسنال منافسة من تشيلسي وتوتنام ومانشستر سيتي على اللاعب الإسباني.