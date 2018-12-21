رسميا – النجوم يضم لاما كولين مهاجم إنبي السابق

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 14:16

كتب : FilGoal

لاما كولين يوقع لنادي النجوم

أعلن نادي النجوم ضم لاما كولين من صفوف إنبي، في أولى صفقات الفريق لفترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وكشف نادي النجوم عبر المركز الإعلامي للنادي، عن ضم المهاجم الغيني بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

وحضر توقيع اللاعب كلا من محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وشادي الطويلة نائب رئيس النادي وأحمد سامي المدير الفني وكريم حسن شحاته مدير الكرة.

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صاحب الـ29 عاما لعب لأندية الداخلية، وظفار العماني، وإنبي والطائي السعودي قبل أن ينتقل لنادي بتروجيت في الموسم قبل الماضي.

كما التحق لاما كولين بمنتخب غينيا في ثلاث مباريات دولية أمام مصر في مباراة ودية وأمام تونس والكونغو الديموقراطية في تصفيات كأس العالم ٢٠١٨.

وتعد هذه صفقة كولين هي الأولى لنادي النجوم في الإنتقالات الشتوية لتدعيم الفريق لمباريات الدور الثاني للدوري الممتاز.

في الدوري لاما كولين النجوم

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