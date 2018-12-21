انتهى الدوري السعودي – الهلال (4) الأهلي (3) نهاية المتعة بفوز الموج الأزرق

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 14:01

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد مع أهلي جدة أمام الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال والأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

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نهاية المباراة بفوز الهلال 3/4 على أهلي جدة.

ق. 84 جوووووووووووووول ثااااالث لأهلي جدة.. رأسية رائعة من عمر السومة يكمل بها الهاتريك ويعيد بها الأهلي للقاء.

ق. 80 عمر السومة يقلص الفاارق بهدف ثاني.

ق. 80 ركلة جزاااء لأهلي جدة.. عرضية من عبد الشافي استلمها عمر السومة وتعرض لإعاقة، ليحتسبها الحكم فورا ركلة جزاء.

ق. 77 جوووووووووول راااابع.. أندريه كاريو يضيف الرابع بعد هجمة مرتدة نموذجية.. قادها كارلوس إدواردو ومررها إلى سالم الدوسري، والذي بدوره مررها إلى كاريو ليسدد بشكل رائع في المرمى.

ق. 70 تبديل اضطراري للهلال بدخول عبد الله المعيوف بدلا من علي الحبسي حارس المرمى.

ق. 66 جوووووول ثاااالث عن طريق كارلوس إدواردو من ركلة الجزاء.

ق. 65 أووووه ركلة جزاااء جديدة للهلال بعد توغل رائع من جوميز والمدافع يدفعه داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء جديدة للهلال.

ق. 47 جووووووول رااااااااائع ياسر الشهراني.. توغل بصورة راااائعة ودخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى مسجلا هدفا ثانيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 47 جوووووووووووول التعااادل للهلال عن طريق جوميز.. نفذ ركلة الجزاء على يسار محمد العويس مسجلا التعادل.

ق. 45 ركلة جزاااء للهلال.. بينية طويلة عالية والتحام بين المدافع وسالم الدوسري يحتسبه الحكم ركلة جزاء.

ق. 40 علي أل بليهي يهدر التعادل للهلال.. مخالفة تنفذ داخل منطقة الجزاء، ويقابلها بليهي برأسية بجانب القائم بقليل.

ق. 13 أوووه أخطر فرص اللقاء.. الكرة تصل إلى السومة داخل الست ياردات، لكنه يسدد في جسد علي الحبسي.

ق. 7 جووووووووووول أوووول لأهلي جدة عن طريق عمر السومة. تمريرة رااائعة من عبد الله السعيد، يتابعها السومة في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي أساسيان مع أهلي جدة.

الدوري السعودي الهلال الأهلي

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