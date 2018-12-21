بعد حكيمي.. جوهرة مغربية جديدة تستعد لارتداء قميص ريال مدريد

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 00:05

كتب : FilGoal

محمد مزيان - مليلية

بات ريال مدريد على وشك إتمام صفقة استقدام المغربي محمد مزيان لاعب فريق مليلية، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن اللاعب الذي حظى بمتابعة من الغريم برشلونة، أتم الاتفاق مع إدارة ريال مدريد، وسيمضي على عقد لـ3 مواسم.

عقد مزيان مع فريقه مليلية ينتهي في الصيف المقبل، مما سيسهّل من انتقاله إلى ريال مدريد في يناير.

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مزيان (18 عاما) كان قريبا من إنهاء الاتفاق مع ريال مدريد قبل عدة أسابيع، إلا أن تغيير وكلاء اللاعب أجّل إتمام الخطوة.

ريال مدريد تمكّن من متابعة مزيان عن كثب، خلال مواجهة مليلية مرتين في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

المهاجم المغربي الشاب برز في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو، إذ هدد مرمى ريال مدريد مرتين في دقائق المباراة الأولى.

ومن المفترض أن يتم تسجيل مزيان في قوائم ريال مدريد كاستيا، ليشارك في مركز المهاجم الصريح بطوله البالغ 186 سم.

مزيان سيكون المغربي الثالث الذي يمر على قوائم ريال مدريد كاستيا، بعد أشرف حكيمي الذي تم تصعيده للفريق الأول قبل انتقاله معارا إلى بوروسيا دورتموند في الموسم الحالي، وأيوب أبو المتواجد حاليا في ريال مدريد كاستيا.

محمد مزيان ريال مدريد

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