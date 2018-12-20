موريو: تنبأت بانضمامي إلى برشلونة قبل سنوات.. تحقق الحلم

كشف خيسون موريو لاعب برشلونة الجديد، عن نبؤته بالانضمام إلى النادي الكتالوني قبل سنوات، وذلك بعد انتقاله رسميا قادما من فالنسيا.

برشلونة عقد أولى صفقاته الشتوية، واستعار الكولومبي موريو من صفوف فالنسيا حتى نهاية الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء في العقد مقابل 25 مليون يورو.

موريو قال في حديثه لقناة برشلونة الرسمية بعد إتمام الانتقال: "تتملكني مشاعر عظيمة، أنا سعيد للغاية، الآن كل ما ينتظرني هو العمل والقيام بالأمور بالشكل الصائب وإظهار سبب قدومي هنا".

مدافع فالنسيا السابق أفصح عن حلمه القديم باللعب لبرشلونة وقتما كان في صفوف لاس بالماس عام 2012: "قبل عدة سنوات، كنت ألعب في لاس بالماس، وحضرت إلى هنا، وأخبرت أحد الأشخاص أنني سأعود وأرتدي هذا القميص، واليوم حققت هذا الحلم".

مختتما: "آمل أن أساعد الفريق وأن أكون متاحا للجهاز الفني وأن أستمتع في أفضل نادٍ بالعالم، أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام، أنا سريع، وذكي، ألعب جيدا بالقدمين، مع بعض من القوة".