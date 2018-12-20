لاعب الوحدة: ميدو لم يقصر معنا.. لم ننفذ بعض تعليماته

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 19:59

كتب : FilGoal

ميدو - الوحدة السعودي

حمّل عبد الإله العمري مسؤولية هزيمة الوحدة أمام الفيصلي في الدوري السعودي، للاعبي الفريق، مزيحا المسؤولية من على كاهل المدرب الجديد أحمد حسام ميدو.

ميدو قاد مباراته الأولى كمدرب للوحدة، إلا أنها انتهت على الخسارة 0-3 أمام الفيصلي في الجولة 14 من الدوري السعودي.

وقال العمري في حديثه لـ "دوري بلاس" بعد المباراة: "لم نتحل بالتركيز اللازم، وارتكبنا الكثير من الأخطاء، نتمنى أن نعدّل الوضع في المباريات المقبلة".

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مضيفا: "المدرب لم يقصر معنا، صحيح أنه مدرب جديد، ولكن نحن من نتحمل الأخطاء".

واعترف العمري: "لم نطبق بعض الأشياء التي طلب ميدو تنفيذها، ولكن هذه أول مباراة معه، والقادم سيكون أفضل".

معتبرا أن الهدف المبكر بعد أقل من دقيقة كان سببا مؤثرا في الهزيمة: "تلقي هدف في أول دقيقة يتسبب في ارتكابك الأخطاء".

الوحدة يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد أن تلقى هزيمته الثالثة على التوالي.

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