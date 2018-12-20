لاعب الوحدة: ميدو لم يقصر معنا.. لم ننفذ بعض تعليماته
الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 19:59
كتب : FilGoal
حمّل عبد الإله العمري مسؤولية هزيمة الوحدة أمام الفيصلي في الدوري السعودي، للاعبي الفريق، مزيحا المسؤولية من على كاهل المدرب الجديد أحمد حسام ميدو.
عبد الإله العمري
النادي : الوحدة
ميدو قاد مباراته الأولى كمدرب للوحدة، إلا أنها انتهت على الخسارة 0-3 أمام الفيصلي في الجولة 14 من الدوري السعودي.
وقال العمري في حديثه لـ "دوري بلاس" بعد المباراة: "لم نتحل بالتركيز اللازم، وارتكبنا الكثير من الأخطاء، نتمنى أن نعدّل الوضع في المباريات المقبلة".
مضيفا: "المدرب لم يقصر معنا، صحيح أنه مدرب جديد، ولكن نحن من نتحمل الأخطاء".
واعترف العمري: "لم نطبق بعض الأشياء التي طلب ميدو تنفيذها، ولكن هذه أول مباراة معه، والقادم سيكون أفضل".
معتبرا أن الهدف المبكر بعد أقل من دقيقة كان سببا مؤثرا في الهزيمة: "تلقي هدف في أول دقيقة يتسبب في ارتكابك الأخطاء".
الوحدة يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد أن تلقى هزيمته الثالثة على التوالي.
عبدالاله العمري : ميدو لم يقصر معنا والخطأ كان منا#الفيصلي_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/tNaUSM77nB— دوري بلس (@dawriplusksa) December 20, 2018