فينجر: إيمري يقوم بعمل ممتاز مع أرسنال

علق الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال على أداء خليفته الإسباني أوناي إيمري مع الفريق، مشيدا بالعمل الذي يقدمه.

فينجر رحل عن أرسنال بعد 22 عاما تقريبا على رأس الجهاز الفني للمدفعجية، ليخلفه أوناي إيمري

وقال فينجر في تصريحات بي إن سبورتس "أعتقد أن إيمري يقوم بعمل ممتاز، بالتدعيمات التي قام بها فهو جلب الكثير من الثبات للدفاع ولذلك أعتقد بأنه يقدم عمل جيد".

وأضاف "الفريق في أيد جيدة ولطالما قلت ذلك، الكثير اعتقدوا أن برحيلي سيحتاج الفريق أن يعاد بناؤه، لكنني لم أعتقد ذلك".

وتابع "أنا سعيد جدا بان هؤلاء الأشخاص لم تكن نظرتهم صائبة".

أرسنال يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، فبعد بداية ضعيفة بخسارتين أمام مانشستر سيتي وتشيلسي استطاع أرسنال أن يصمد 14 مباراة بدون هزيمة في المسابقة.