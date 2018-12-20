بالفيديو - بمشاركة عطوة.. الرائد يُسقط قاهر الهلال

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 17:07

كتب : محرر في الجول

محمد عطوة - الرائد

نجح الرائد في تحقيق الانتصار على ضيفه الحزم، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، بهدف دون رد.

الحزم كان قد ألحق أول هزيمة بالهلال متصدر الدوري هذا الموسم في الجولة الماضية، قبل أن يسقط في معقل الرائد.

وشارك المصري محمد عطوة مدافع الرائد في انتصار فريقه وشارك طوال المباراة.

وسجل الغيني المخضرم إسماعيل بانجورا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 بعد خطأ دفاعي فادح من الحزم، ليسددها ويخطيء مليك عسلة في التعامل معها وتسكن شباكه.

وأهدر بانجورا فرصة مضاعفة النتيجة بغرابة شديدة إلا أن الحزم لم يستطع العودة في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الرائد.

وارتفع رصيد الرائد إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

محمد عطوة

نرشح لكم

أخر الأخبار

عمر بسام لـ في الجول: تخيلت إنني سأكون هداف الدوري مع المقاصة.. علي ماهر سيعيدني للتألق 19 دقيقة | الدوري المصري
تغيير ملعب مواجهة الإسماعيلي والقطن الكاميروني 27 دقيقة | إفريقيا
يوسف: تأجيل لقاء جيما 48 ساعة أفاد الأهلي 31 دقيقة | إفريقيا
تدريبات قوية للمستبعدين من رحلة الأهلي الإفريقية 35 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يصل إثيوبيا لملاقاة أبا جيفار.. ومعلول جاهز لخوض المباراة 40 دقيقة | إفريقيا
تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الإسماعيلي والمصري والأهلي والزمالك الإفريقية 42 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل

قد ينال إعجابك