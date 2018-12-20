بالفيديو - بمشاركة عطوة.. الرائد يُسقط قاهر الهلال

نجح الرائد في تحقيق الانتصار على ضيفه الحزم، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، بهدف دون رد.

الحزم كان قد ألحق أول هزيمة بالهلال متصدر الدوري هذا الموسم في الجولة الماضية، قبل أن يسقط في معقل الرائد.

وشارك المصري محمد عطوة مدافع الرائد في انتصار فريقه وشارك طوال المباراة.

وسجل الغيني المخضرم إسماعيل بانجورا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 بعد خطأ دفاعي فادح من الحزم، ليسددها ويخطيء مليك عسلة في التعامل معها وتسكن شباكه.

وأهدر بانجورا فرصة مضاعفة النتيجة بغرابة شديدة إلا أن الحزم لم يستطع العودة في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الرائد.

وارتفع رصيد الرائد إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.