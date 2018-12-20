تقرير: أرسنال لا يمانع رحيل أوزيل

قالت صحيفة إندبندنت الإنجليزية إن أرسنال لا يمانع بيع لاعبه ميسوت أوزيل الذي بات خارج حسابات المدرب الإسباني للفريق أوناي إيمري.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

ولم يعد للألماني دور في الفريق مع تفاقم مشكلته مع إيمري بسبب اعتراضه على المهام المطلوبة منه في الملعب.

وكتبت الصحيفة أن إيمري، مدرب باريس سان جيرمان السابق، لا يمانع رحيل أوزيل عن فريق المدفعجية.

وقال مصدر في النادي للصحيفة:"كل اللاعبين تقبلوا أفكار إيمري عدا أوزيل".

وشارك أوزيل البالغ عمره 30 عاما في 20 دقيقة فقط في آخر 5 لقاءات لأرسنال في الدوري.