السعودية تعلن قائمتها لكأس أمم آسيا.. غياب كمارا

أعلن الإسباني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية عن القائمة النهائية للأخضر، والتي ستشارك في كأس الأمم الآسيوية المقبل بالإمارات.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة الخامسة، بجانب منتخبات كوريا الشمالية ولبنان وقطر، وتنطلق بطولة كأس الأمم الآسيوية في الإمارات 5 يناير المقبل.

وأعلن بيتزي عن قائمة تضم 23 لاعبا، شهدت غياب محمد السهلاوي وهارون كمارا وحسين عبد الغني عن القائمة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد العويس - وليد عبدالله - محمد اليامي.

خط الدفاع : حمدان الشمراني - ياسر الشهراني - محمد البريك - عمر هوساوي - محمد آل فتيل – عبدالإله العمري- علي البليهي.

خط الوسط : عبدالله عطيف – عبدالله الخيبري - إبراهيم غالب. - أيمن الخليف - حسين المقهوي - سلمان الفرج - يحيى الشهري - هتان باهبري - عبدالعزيز البيشي - عبدالرحمن غريب – سالم الدوسري

خط الهجوم : فهد المولد – محمد الصيعري.