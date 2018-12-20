"لم يعرف أحد الطاقة التي بداخلي".. أية الله أول سباحة مصرية تشارك في البارالمبياد

"أخبروني أنني لن أحقق أي شيء".. هكذا تحدثت أية أيمن، أول سباحة مصرية تشارك في البارالمبياد و عمرها لم يتجاوز الـ 16 عاما. وأول سباحة تحقق ميدالية نسائية في في بطولة العالم وعمرها 17 عاما.

أية ، لاعبة منتخب مصر للسباحة لذوي القدرات الخاصة، تُعد أول لاعبة مصرية تشارك في البارالمبياد، حيث شاركت في الدورة البارالمبية في البرازيل عام 2016.

وحققت أية كأس أفضل سباحة في مصر خمس مرات في بطولات الجمهورية. في 2017 شاركت في بطولة برلين الدولية في ألمانيا وحصدت الميدالية البرونزية في سباق 400 متر حر، لتكون أول سباحة في تاريخ مصر والوطن العربي وإفريقيا تحقق ميدالية في بطولة العالم.

عام 2015، شاركت أية في بطولة إسبانيا الدولية وحصدت ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في السباقات الحرة.

ومنها تأهلت للمشاركة في بطولة العالم في جلاسكو، كأول وأصغر سباحة في العالم العربي تشارك في البطولة منذ عام 1910.

و في أوائل 2016 شاركت أية في بطولة بولندا الدولية و توجت بميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في سباقات 50 و400 و100 متر حرة والتي تأهلت منها للدورة البارالمبية في البرازيل.

أية لم تستسلم أمام ما سمعته منذ ولادتها، فتقول: "الأطباء تحدثوا مع عائلتي عقب ولادتي وأخبرهم بقلقهم علي وعلى مستقبلي. أخبروهم بأنني سأعاني طوال حياتي وأنني لن أقدر على التحرك بحرية وسأشعر بالألم دائما".

وأضافت "أخبروني بأنني لن أحقق أي شيء في حياتي وأنني سأجلب لأسرتي الألم فقط لا غير. لم يعرف أي أحد الطاقة التي بداخلي".

وأتمت "واثقة بأنهم يعرفون جيدا الآن طاقتي".

BP مصر اكتشفت الطاقة بداخل أية عباس.

في شركة BP يعتقدون أن الروح البشرية هي أقوى طاقة. الشجاعة لتحقيق ما هو أكثر أهمية ولتكون أفضل ما يمكن.

هذا ما يدفع أية وجميع الرياضيين البرالمبين للمضي قدما والتغلب علي كل التحديات.

اكتشف ما اخرج الطاقة بداخل أية، لتكن ملهمة لك لكي تجد الطاقة التي بداخلك