التايمز: مورينيو رفض العمل مع جيجز بسبب خيانته لشقيقه

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 14:41

كتب : FilGoal

مورينيو - جيجز

نشرت صحيفة (التايمز) البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن الكثير من الخبايا في رحلة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد أقال مورينيو من تدريب الفريق بعد سنتين ونصف من توليه المسؤولية بسبب تراجع النتائج هذا الموسم.

وادعت صحيفة (التايمز) أن أصدقاء مورينيو المقربين نصحوه بعدم تولي تدريب الفريق في 2016، بسبب عدم تطور الكثير من العناصر التي تخص النادي منذ رحيل فيرجسون، البرتغالي مورينيو بالفعل لم يحب طاقم الكشافين.

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فعلى سبيل المثال كيف لطاقم كشافين به 50 فردا، لم يرى إمكانيات هاري ماجواير عندما كان مدافعا في هال سيتي.

كما أن مورينيو لم يكن على علاقة جيدة ببعض أعضاء الطاقم الطبي، منهم من لم يتحدث إليه في أخر سنة ونصف.

التقرير أيضا أضاف على لسان مصدر، أن مورينيو كان منزعجا للغاية من عدم دعم النادي له عندما هاجمه اللاعبون السابقون للفريق، البرتغالي كان يرى أن مانشستر يونايتد عليه أن يدعمه بشكل علني.

والمفاجأة في التقرير أن مورينيو رفض العمل مع "صف 92"، إد وودوارد كان يود الاحتفاظ بريان جيجز في الجهاز الفني، لكن الاستثنائي رفض الفكرة لأنه لم ير أن قائد الفريق الأسبق محل ثقة، بعد خيانته لشقيقه مع زوجة الأخير.

الحادثة تعود لـ2011 عندما انتهى زواج رودري شقيق ريان جيجز بعد اكتشف خيانة الأخير له مع زوجته ناتاشا لمدة 8 سنوات.

لكن في نهاية الأمر شعر مسؤولو مانشستر يونايتد بأن مورينيو يلقي اللوم على الجميع إلا نفسه وفقا للتقرير، ليقرروا الإطاحة به.

جوزيه مورينيو

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