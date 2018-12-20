قائد بارما السابق يعترف: هاجمت كاسانو بعدما خاننا

فضح النادي علنا ثم الذهاب لتحية الجمهور كان كفيلا بإثارة جنون أليساندرو لوكاريللي ليقرر الانفجار في وجه أنطونيو كاسانو وبارما يسير ببطء نحو الهاوية.

كشف قائد بارما السابق اعتدائه على كاسانو، لم يتمالك أعصابه من تصرفات الأخير الجدلية.

روى لوكاريللي في سيرته الذاتية عن الواقعة التي حدثت موسم 2014-2015 "اتفقنا جميعا على الصمت حول تأخر دفع النادي لرواتبنا، بما فينا كاسانو. شيء خاطئ حدث. بعد المران، أنطونيو اكتشف أنه له يلعب، قرر إجراء حوار كشف فيه كل شيء عن قصة المال".

"في اليوم السابق، وعدني أنه لن يقول شيئا. لم يبلغ أحدا أنه سيفعل ذلك، كانت فقط طريقته للثأر الشخصي. أراد الرحيل لذلك خلق فوضى. يوم المباراة، كنت موقوفا لذلك جلست في المدرجات. كاسانو كان على دكة البدلاء، رأى الجمهور أن المدرب عاقب الأخير على فعلته وبدأ الجمهور نداء كاسانو. ما جعلني أفقد عقلي ما حدث في نهاية اللقاء، حين رأيته يسير نحو الجمهور، شيء لطالما رفض فعله".

"حين رأيت ذلك جن جنوني. ركضت نحو غرفة الملابس وسمعت الحارس أنطونيو ميرانتي يصرخ: لا تمثل علينا. كان ذلك جل ما أحتاجه لأفقد صوابي، اندفعت نحو الزميل الذي خان ثقتنا به. نعته بالوغد قبل مجيء لوكا بوتشي مدرب حراس المرمى، حملني من الأرض ودفعني إلى الحمام. ضربت الحائط بقبضتي، بوتشي راقبني ولم يمكني من الخروج لـ15 دقيقة. كان وقتا كافيا لرحيل كاسانو. بعد أيام فسخ عقده مع النادي".

في ذلك الموسم تذيل بارما ترتيب الدوري. أشهر إفلاسه وعاد بعد أشهر فريق الكرة ليبدأ رحلة العودة بالمشاركة في دوري الدرجة الرابعة.