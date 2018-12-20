تقرير: ميلان يمهل جاتوزو لنهاية العام

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 13:00

كتب : FilGoal

جاتوزو

فاض الكيل بمسؤولي ميلان تجاه النتائج السلبية للفريق ويرون أن ربما الوقت قد حان للاستغناء عن خدمات جينارو جاتوزو وفقا لشبكة سبورت ميدياست الإيطالية.

وكتبت الأخيرة أن ميلان أمهل لاعبه السابق ومدربه الحالي لنهاية العام الراهن لتحسين النتائج ولاستعادة الثقة المفقودة لدى الجمهور والإدارة.

ويلعب ميلان في الدوري أمام فيورنتينا وفروسينوني وسبال في ديسمبر.

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وعانى ميلان في المباريات الأخيرة بالتعادل صفر-صفر أمام تورينو وبولونيا في الدوري وودع الدوري الأوروبي بعد السقوط أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 3-1.

وقالت شبكة سبورت ميدياست إن روبرتو دونادوني لاعب ميلان السابق مرشح لخلافة جاتوزو وأرسين فينجر مدرب أرسنال السابق في الصورة.

ويحتل ميلان المركز الرابع في الدوري ورصيده 27 نقطة مبتعدا بـ19 نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب.

ويقود جاتوزو، المتوج بكأس العالم 2006 مع إيطاليا، ميلان منذ نوفمبر 2017 ويمتد عقده مع النادي إلى 2021.

ميلان جاتوزو

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