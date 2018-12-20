مدير يوفنتوس السابق: أليجري سيترك الفريق وسيخلفه زيدان

زعم لوتشاينو موجي المدير الرياضي الأسبق ليوفنتوس أن الموسم الحالي سيكون الأخير لماسيمليانو أليجري مدربا للفريق وسيخلفه زين الدين زيدان.

وقال موجي عبر قناة جولد 7 الإيطالية:"أليجري سيقود ريال مدريد الموسم المقبل وسيأتي زيدان إلى يوفنتوس".

وأراد ريال مدريد انتداب أليجري في الصيف الماضي لكن تمسك الإيطالي بالاستمرار مع بيانكونيري.

وقاد زيدان فريق ريال مدريد لثلاثة تتويجات متتالية في دوري أبطال أوروبا قبل أن يرحل عن الفريق في مايو الماضي وبات مطلوبا في أكبر الأندية.

وبعد رحيل جوزيه مورينيو عن مانشستر يونايتد بات زيدان مرشحا بقوة لمقعد الرجل الأول في أولد ترافورد.

ويقود سانتياجو سولاري فريق ريال مدريد حاليا لكنه ربما يرحل مع نهاية الموسم.

ويدرب أليجري نادي يوفنتوس منذ 2014 وتوج بالدوري 4 مرات مع الفريق وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

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